Лондон, , 06:38 — REGNUM «Объективно ослабевающей» в экономическом и демографическом плане державой, представляющей при этом одну из самых насущных проблем, назвал Россию глава британской внешней разведки Ричард Мур 24 апреля в своём интервью изданию Sunday Times.

Глава британской разведки отметил, что Россия переживает «чрезвычайно сложный период», однако представляет для него одну из самых насущных проблем. В частности, Мур напомнил о большом количестве российских войск рядом с российско-украинской границей и о вероятности «вторжения» со стороны России на Украину.

Мур уточнил, что Британия и США предупредили Москву о «серьёзных последствиях» вторжения на Украину. Кроме того, глава разведки назвал поведение России в Чехии «безрассудным», и пояснил, что получая подобную модель, и глядя на ситуацию вокруг Украины, власти Британии не могут не беспокоиться.

«Вот почему мы так тесно координируем свои действия с нашими союзниками, чтобы убедиться, что мы посылаем чёткие сигналы президенту Путину», — отметил Мур. Какие конкретно сигналы посылаются президенту России, глава внешней разведки Британии не уточнил.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что британская разведка вновь провозгласила Россию главной угрозой.

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