Кстовский район, Нижегородская область, , 06:06 — REGNUM Два частных дома получили повреждения в результате схода грунта в Нижегородской области. Об этом 25 апреля сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Информация о сходе грунта поступила в региональное ведомство 24 апреля. ЧП произошло в селе Караулово Кстовского района. Были повреждены стены двух частных домов, один из них нежилой. В жилом доме на момент происшествия находились два человека, никто из них не пострадал.

Уточняется, что проживающие в пострадавшем жилом доме отказались от размещения в манёвренном жилом фонде. В настоящее время жильцы находятся у соседей. В результате ЧП погибших и пострадавших нет. Ситуация находится на контроле регионального ГУ МЧС и администрации Кстовского района.

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