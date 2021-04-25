Москва, , 05:54 — REGNUM Заморозки ожидаются ночью 26 и 28 апреля в Москве и Подмосковье. Об этом 24 апреля сообщил журналистам научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По словам специалиста, ночные заморозки принесут в Москву и Московскую область холодные воздушные массы. Они сохранятся в регионе до 28 апреля. Температура воздуха будет опускаться до — 1, а по области до — 3 градусов.

По данным Гидрометцентра РФ, в ночь на 26 и 27 апреля ожидается понижение температуры воздуха до — 1 градуса, в ночь на 28 апреля от — 1 до +4 градусов, в ночь на 29 апреля +1…+6 градусов. Ночью на 27 и 28 апреля возможны осадки в виде дождя и мокрого снега.

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