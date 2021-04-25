Киев, , 05:30 — REGNUM Опасения в связи с предложением России провести встречу в нормандском формате на территории Донбасса высказал экс-глава МИД Украины Павел Климкин 24 апреля в своём Facebook.

Климкин назвал предложение Москвы «дрянью и провокацией», пояснив, что подобная встреча легализует получение жителями Донбасса российских паспортов и «жуткую аннексию». Цель этой встречи для России, как заявил политик, — «показать, что на Украине, якобы, гражданская война». Это, по мнению Климкина, лишит смысла Минские соглашения.

Политик пояснил, что Украине, США и всему Западу следует разработать новую стратегию в отношении России и Донбасса. В противном случае, уточняет Климкин, договорённости будут происходить без участия Украины.

«Момент для этого существует сейчас, на фоне санкций и дипломатов. Иначе мы можем остаться там, где мы есть, а о нас будут договариваться через нашу голову», — добавил экс-глава МИД Украины.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Россия предложила Франции и Германии провести не позднее 27 апреля встречу в Донбассе с участием ДНР, ЛНР и Украины.

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