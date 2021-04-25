Кагосима, Япония, , 05:05 — REGNUM Информация о пострадавших в результате извержения вулкана Сакурадзима не поступала властям префектуры Кагосима на юго-западе Японии. Об этом 25 апреля сообщило агентство Kyodo.

Извержение вулкана Сакурадзима произошло в ночь на 25 апреля. Вулкан выбросил из жерла смесь газов, камней, пепла и обломков пород. Пирокластический поток продвинулся на 1,8 км от жерла Сакурадзимы, в связи с этим власти расширили запретную зону вокруг вулкана с 2 км до 2,4 км. Отмечается, что подобной активности у вулкана не наблюдалось с 2018 года.

Метеорологическое управление Японии заранее предупредило жителей городов Кагосима и Тарумидзу, расположенных ближе других к вулкану, быть готовыми к последствиям извержения Сакурадзимы.

В Японии начитывается около 110 активных вулканов, Сакурадзима относится к наиболее опасным из них. Периодические извержения вулкана приносят немало проблем расположенному у его подножия городу Кагосима, в котором проживает около 600 тыс. человек.

Ранее ИА REGNUM сообщало об извержении вулкана Отаке на юго-западе Японии.

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