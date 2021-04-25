Москва, , 04:49 — REGNUM Вербное воскресенье, или же Вход Господень в Иерусалим отмечают православные христиане. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл проведёт 25 апреля литургию в храме Христа Спасителя в Москве.

Богослужения в храмах Русской православной церкви на территории России состоятся в обычном режиме, без каких-либо специальных условий. Накануне праздника Входа Господня в Иерусалим в храмах освящают ветви вербы. Освящённой вербе приписывается особая целительная сила, она служит оберегом для домашнего скота и для жилья, считается, что она может исцелять больных и спасать от грозы.

Праздник посвящается моменту наивысшей земной славы Иисуса Христа — его торжественному входу в город Иерусалим. По преданию, народ встретил его, выстлав дорогу пальмовыми ветвями, которыми в то время чествовали победителей. В России пальмовые ветви были заменены на веточки вербы. В Иерусалиме в этот день по традиции совершается крестный ход, который возглавляет патриарх Иерусалимский.

Считается, что, войдя в Иерусалим, Христос направился в храм, изгнал оттуда торговцев, а затем исцелил всех больных, пришедших к храму. После этого люди уверовали в него, как в Спасителя.

Читайте ранее в этом сюжете: Православные христиане празднуют Благовещение Пресвятой Богородицы