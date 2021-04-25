Багдад, , 04:02 — REGNUM До 28 человек возросло число погибших и более 50 человек пострадали в результате взрыва с последующим пожаром в больнице на юго-западе Багдада. Об этом 25 апреля сообщил иракский телеканал Dijlah.

Причиной пожара в больнице Ибн аль-Хатыб, где проходили лечение пациенты с выявленным заражением коронавирусом, стал взрыв баллона с кислородом в хранилище на втором этаже, где располагалось реанимационное отделение для пациентов с обширным поражением лёгких.

В момент взрыва в больнице находилось около 120 пациентов, 90 из них удалось спасти. В тушении пожара были заняты более 30 пожарных расчётов, огонь удалось локализовать не сразу, здание больницы практически полностью выгорело изнутри.

Премьер-министр Ирака Мустафа аль-Казыми отдал приказ провести тщательное расследование причин и обстоятельств ЧП в больнице. На время расследования были задержаны главный врач больницы, руководитель службы безопасности и ответственные за техническое обеспечение. По предварительной информации, здание не было оборудовано системами противопожарной безопасности, а отделка была выполнена из легковоспламеняющихся материалов.

Ранее ИА REGNUM сообщало о 23 погибших и более 40 пострадавших в результате взрыва с последующим пожаром в больнице на юго-западе Багдада.

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