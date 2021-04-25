Берлин, , 03:38 — REGNUM Заявление о необходимости наладить отношения между Россией и Евросоюзом сделал премьер-министр немецкой земли Саксония Михаэль Кречмер 24 апреля в своём интервью телеканалу RT DE.

Кречмер пояснил, что Евросоюз и Россия являются партнёрами, которые живут на одном континенте и всегда связаны друг с другом. По словам политика, РФ и ЕС хотят мира, безопасности, работать друг с другом и поэтому должны заниматься тем, что их объединяет.

«Давайте уже покончим с темой Украины — поспособствуем установлению там мира, и тогда возможностей для сотрудничества станет еще больше», — заявил премьер Саксонии.

Как уточнил Кречмер, для России и Германии важно продолжать двустороннее сотрудничество в вопросах борьбы с коронавирусом, защиты климата, экономики.

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