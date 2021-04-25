Скопье, , 08:21 — REGNUM В министерстве здравоохранения Северной Македонии 24 апреля сообщили, что за сутки в результате исследования 3526 образцов в стране выявили 564 носителя коронавируса. Еще 905 человек выздоровели.

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По данным министерства, с начала эпидемии в стране выявили 150 274 случая заражения, при этом население страны лишь немногим превышает два миллиона человек. 4650 человек умерли от осложнений, вызванных COVID-19.

За последние сутки в стране скончались 22 пациента с диагнозом COVID-19. 128 496 пациентов выздоровели. Днем ранее скончались 33 человека. Лечение в Северной Македонии проходят 17 128 человек.

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В стране продолжает действовать строгий масочный режим. Работа отелей и ресторанов запрещена полностью. В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации по всей стране введен комендантский час. Прибывающие из Африки помещаются на обязательный карантин.

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