Москва, , 03:17 — REGNUM Обыск прошёл в квартире у председателя движения «Гражданское общество», члена незарегистрированной Либертарианской партии (ЛПР) Михаила Светова. Об этом 24 апреля сообщил сам политик и блогер в своём Twitter.

Светов написал, что к его дому подъехали несколько полицейских автомобилей, сотрудники поднялись к нему в квартиру и предъявили постановление на обыск. Его адвокат Дмитрий Захватов подтвердил журналистам эту информацию.

По предварительным данным, следственные действия проводятся в связи с уголовным делом, которое было возбуждено в отношении Светова в 2019 году, о развратных действиях в связи с публикацией фотографии его бывшей девушки в Instagram. Роскомнадзор усмотрел в публикациях Светова распространение детской порнографии.

Председатель ЛПР Ярослав Конвей сообщил в своём Twitter, что Светова отвезли в ОВД Хорошевского района. Перед этим у него, якобы, изъяли компьютер, флешки и интернет-роутер.

Также о своём задержании сообщил в Twitter лидер ЛПР Сергей Бойко, причиной задержания стала запись в социальной сети в поддержку несанкционированной акции протеста в Москве 21 января. Он был доставлен в ОВД «Таганский» в Москве, здесь он останется до утра.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в МВД опровергли информацию о задержании в Ейске координатора штаба Навального в Ростове-на-Дону Ксении Серёдкиной.

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