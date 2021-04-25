Тирана, , 08:25 — REGNUM В Албании 24 апреля в результате обследования 3457 человек выявили 139 новых случаев заражения коронавирусом. Еще 738 пациентов выздоровели. Об этом сообщает министерство здравоохранения и социальной защиты Албании.

Одноразовые защитные маски Павел Редин (c) ИА Красная Весна

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По данным министерства, всего в Албании выявили 130 409 случаев заражения коронавирусом. 105 016 человек уже излечились от COVID-19. С начала пандемии 2372 пациента в стране скончались от осложнений, вызванных COVID-19, из них пять человек — в последние сутки.

После долгого периода роста число активных случаев заражения в Албании в феврале достигло 35 тысяч и стало сокращаться. Сейчас число активных случаев заражения составляет 23 021 — люди с активным диагнозом не смогут принять участие в парламентских выборах 25 апреля. Две трети случаев приходятся на Тирану — 17 561. На стационарном лечении находятся 154 пациента — это число продолжает уменьшаться уже третий месяц.

За два месяца эпидемиологическая ситуация в Албании почти полностью стабилизировалась — суточная смертность достигла показателя в 2−6 человек, при этом число ежедневно выявляемых носителей сократилось с 600−700 до 100. Число активных случаев заражения за два месяца сократилось на 10 тысяч.

С 12 апреля в стране смягчен комендантский час: теперь он действует с 22:00 до 6:00.

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