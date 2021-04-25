Приштина, , 08:30 — REGNUM Премьер-министр Косово Альбин Курти 24 апреля получил поздравительные письма от премьер-министра Катара и одновременно министра внутренних дел этой страны Халида бин Халифа бин Абдулазиза аль-Тани.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, Аль-Тани передал Курти «искренние поздравления» с избранием на пост и выразил надежду дальнейшее успешное развитие Косово.

Напомним, Катар относится к числу тех 30 стран Организации исламского сотрудничества, которые признали независимость края.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что Палестина потребовала от стран-членов этой организации прекратить отношения с Косово из-за того, что Приштина не отказалась от посольства в Иерусалиме и после смены правительства из опасения потерять признание независимости со стороны Израиля.

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