Богота, , 02:44 — REGNUM Самый высокий показатель смертности за сутки от последствий заболевания COVID-19 был зафиксирован с начала пандемии в Колумбии. Об этом 25 апреля сообщила пресс-служба министерства здравоохранения и социальной защиты страны в Twitter.

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За сутки в стране было подтверждено 16 730 новых случаев заражения коронавирусом и 440 случаев летального исхода среди пациентов с коронавирусом. Суточный показатель смертности стал самым высоким в Колумбии за всё время с начала пандемии COVID-19. Общее число выздоровевших достигло 2 573 657, число заражённых коронавирусом достигло 2 757 274, умерших от последствий заболевания COVID-19 — 70 886 человек.

Первый случай заражения коронавирусной инфекцией в Колумбии был зарегистрирован 6 марта 2020 года. В стране действует режим чрезвычайного положения, а с 1 сентября 2020 года вступил в действие режим выборочной изоляции.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Колумбии за сутки было выявлено более 19 тыс. случаев заражения коронавирусной инфекцией.

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