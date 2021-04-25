Париж, , 02:43 — REGNUM Согласно опросу Odoxa-Backbone Consulting, проведенному 21−22 апреля для Figaro и France Info и опубликованному 23 апреля, 61% французов не доверяет мерам, предпринимаемым правительством для успешного выхода из карантина с 3 мая.

Премьер Франции Жан Кастекс в пресс-конференции 22 апреля заявил, что 3 мая начнется конец ограничениям на передвижение по Франции. Но для 72% «настоящий выход из карантина будет происходить только тогда, когда бары и рестораны смогут вновь открыть свои террасы, а учреждения культуры смогут возобновить работу». Верят, что в середине мая правительство действительно разрешит возобновить работу террасам заведений общественного питания и учреждениям культуры, 60% опрошенных.

При этом 77% французов хотят, чтобы ограничительные меры отменяли в соответствии с ситуацией в регионе.

Опрос Odoxa сопровождается анализом социальных сетей — перспектива снятия ограничений поднимает настроение пользователей интернета, несмотря на то, что «содержание их сообщений отражает некоторый скептицизм, который объясняется неоднократно откладываемыми в течение года сроками [отмены ограничений] и продолжающейся эпидемией».

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