Багдад, , 02:20 — REGNUM До 23 человек возросло число погибших в результате взрыва с последующим пожаром в больнице для пациентов с коронавирусной инфекцией в городе Багдаде. Об этом 25 апреля сообщает телеканал Sky News Arabiya.

Взрыв в больнице произошёл в хранилище для кислородных баллонов, расположенном на этаже, где находится реанимация пульмонологического отделения. По предварительным данным, взорвался один из баллонов с кислородом. Большинство погибших отравились продуктами горения, пострадали более 40 человек.

В ликвидации пожара участвовали около 20 пожарных расчётов, в настоящее время пожар ликвидирован. Из больницы было эвакуировано 90 пациентов из 120, находившихся в ней на лечении, они размещены в других медучреждениях. Причины взрыва устанавливаются.

Ранее ИА REGNUM сообщало о 21 погибшем в результате взрыва с последующим пожаром в больнице на юге Багдада.

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