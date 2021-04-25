25 апреля 2021 | Время чтения 2 мин

В сети обсудили заявление представителей Роскомнадзора о том, что администрация YouTube слишком часто цензурирует российские СМИ.

Елизавета Коробова, , 11:10 — REGNUM Заявление пресс-службы Роскомнадзора о том, что администрация видеосервиса YouTube регулярно прибегает к цензуре в отношении контента в аккаунтах российских СМИ, вызвало бурную реакцию в интернет-сообществе. Граждане выразили своё отношение 25 апреля в социальной сети Facebook.

Антироссийская пропаганда Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Кто-то же должен пресекать дезинформацию, нагнетание нетерпимости, ненависти и вражды», — считает Станислав Б.

Многие пользователи указали на то, что YouTube уже давно нельзя считать частной и независимой площадкой. После перехода компании под крыло Google, считают люди, сервис занялся продвижением интересов США в мире.

«Казалось бы, YouTube — самая свободная площадка. А нет. Везде цезура», — отметила Tatyana L.

Вброс. Дезинформация. Антироссийская пропаганда Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Некоторые комментаторы отметили, что цензурой официальной российской точки зрения занимается не только YouTube, но и другие западные социальные сети, включая Facebook. Люди отметили, что по сравнению с размахом блокировок там YouTube просто отдыхает.

«А что вы хотели? Facebook банит только лишь за то, что ты говоришь, что Америка не может вести дела честно», — указал Андрей Р.

«Не только YouTube блокирует российскую позицию. Facebook вообще блокирует мгновенно. Как только вякнул что-нибудь не то в сторону Запада, тут же прилетает наказание. Трампушка, открой уже свою сеть скорее», — обращается Маруся Х.

Часть граждан считает, что пора российским пользователям интернета обратить свой взор на Восток и начать пользоваться китайскими аналогами YouTube. Граждане уверены, что власти Китая не станут лютовать в отношении российских СМИ.

«Ничего другого от частной компании ждать не приходится. Нужно кооперироваться с Китаем или заимствовать их платформу и забыть о блокировках своего контента», — считает Вова Б.

«Даже не в цензуре, а в целенаправленных блокировках можно обвинять YouTube. Но это так и будет продолжаться, пока альтернативу не сделаем этому YouTube», — отметила Натали Е.

Илья Репин. Арест пропагандиста. 1892

Другие вынесли предположение, что России самой необходимо запустить полноценную замену западному YouTube. Таким образом, надеются люди, удастся спасти сознание современной российской молодёжи, которая по уши залезла в иностранные сервисы, где их ждёт только лишь одна «правильная» точка зрения.

«Давно уже надо запустить национальный интернет, запретить вражеские сети на территории России. Нечего баламутить молодёжь, да и кастрюль в комментариях поменьше станет», — предлагает Андрей П.

«Пока наши законодатели сидят, штаны протирают, вся молодёжь смотрит YouTube. Может, уже пора властям взяться за голову и заняться подрастающим поколением?!» — задаётся вопросом Олег И.

Напомним, 25 апреля в пресс-службе Роскомнадзора заявили журналистам, что администрация YouTube регулярно прибегает к цензуре в отношении контента в аккаунтах российских СМИ.