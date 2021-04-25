Елизавета Коробова, 25 апреля 2021, 11:10 — REGNUM Заявление пресс-службы Роскомнадзора о том, что администрация видеосервиса YouTube регулярно прибегает к цензуре в отношении контента в аккаунтах российских СМИ, вызвало бурную реакцию в интернет-сообществе. Граждане выразили своё отношение 25 апреля в социальной сети Facebook.
«Кто-то же должен пресекать дезинформацию, нагнетание нетерпимости, ненависти и вражды», — считает Станислав Б.
Многие пользователи указали на то, что YouTube уже давно нельзя считать частной и независимой площадкой. После перехода компании под крыло Google, считают люди, сервис занялся продвижением интересов США в мире.
«Казалось бы, YouTube — самая свободная площадка. А нет. Везде цезура», — отметила Tatyana L.
Некоторые комментаторы отметили, что цензурой официальной российской точки зрения занимается не только YouTube, но и другие западные социальные сети, включая Facebook. Люди отметили, что по сравнению с размахом блокировок там YouTube просто отдыхает.
«А что вы хотели? Facebook банит только лишь за то, что ты говоришь, что Америка не может вести дела честно», — указал Андрей Р.
«Не только YouTube блокирует российскую позицию. Facebook вообще блокирует мгновенно. Как только вякнул что-нибудь не то в сторону Запада, тут же прилетает наказание. Трампушка, открой уже свою сеть скорее», — обращается Маруся Х.
Часть граждан считает, что пора российским пользователям интернета обратить свой взор на Восток и начать пользоваться китайскими аналогами YouTube. Граждане уверены, что власти Китая не станут лютовать в отношении российских СМИ.
«Ничего другого от частной компании ждать не приходится. Нужно кооперироваться с Китаем или заимствовать их платформу и забыть о блокировках своего контента», — считает Вова Б.
«Даже не в цензуре, а в целенаправленных блокировках можно обвинять YouTube. Но это так и будет продолжаться, пока альтернативу не сделаем этому YouTube», — отметила Натали Е.
Другие вынесли предположение, что России самой необходимо запустить полноценную замену западному YouTube. Таким образом, надеются люди, удастся спасти сознание современной российской молодёжи, которая по уши залезла в иностранные сервисы, где их ждёт только лишь одна «правильная» точка зрения.
«Давно уже надо запустить национальный интернет, запретить вражеские сети на территории России. Нечего баламутить молодёжь, да и кастрюль в комментариях поменьше станет», — предлагает Андрей П.
«Пока наши законодатели сидят, штаны протирают, вся молодёжь смотрит YouTube. Может, уже пора властям взяться за голову и заняться подрастающим поколением?!» — задаётся вопросом Олег И.
Напомним, 25 апреля в пресс-службе Роскомнадзора заявили журналистам, что администрация YouTube регулярно прибегает к цензуре в отношении контента в аккаунтах российских СМИ.