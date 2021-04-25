Лондон, , 02:00 — REGNUM Восемь сотрудников полиции пострадали в результате беспорядков во время протестных акций против ограничений в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции в Лондоне. Об этом 24 апреля сообщает пресс-служба полиции столицы Великобритании.

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В массовой акции протеста против ограничений, связанных с угрозой распространения коронавируса, приняли участие несколько тысяч человек. Участники акции протеста обратились к правительству страны с требованием немедленно отменить все ограничения, которые, по их мнению, являются нарушением прав и свобод человека.

В ходе протестов были задержаны пять правонарушителей, в том числе за нападение на сотрудников полиции. Восемь полицейских пострадали, двоим из них понадобилась госпитализация.

Напомним, ограничительные меры, введённые в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции, стали постепенно ослабляться в начале марта. Начиная с 8 марта жителям Великобритании отменено решение не выходить из дома без особой необходимости, с 12 апреля открылись магазины, салоны красоты, террасы пабов. Следующий этап отмены ограничений намечен на 17 мая. Планируется, что с этой даты, помимо прочих послаблений, Великобритания возобновит авиасообщение с другими странами.

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