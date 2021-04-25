25 апреля 2021 | Время чтения 2 мин

В сети обсудили решение президента США признать геноцидом массовые убийства этнических армян в начале XX века в Османской империи.

Елизавета Коробова, , 10:39 — REGNUM Решение президента США Джозефа Байдена официально признать геноцидом массовые убийства этнических армян, организованные и совершенные в начале XX века в Османской империи, вызвало бурную реакцию среди пользователей интернета. Граждане выразили своё отношение 25 апреля в социальной сети Facebook.

Василий Верещагин. Апофеоз войны. 1877

«В отличие от Трампа, Байден начал налаживать отношения с союзниками. Наладил связи с Турцией, наладил с Арменией, теперь пойдет налаживать со всей Европой», — поделился своим мнением Давид Б.

Многие пользователи оказались крайне обрадованы тем, что американский лидер признал геноцидом события на другой стороне земного шара. Люди считают, что для Армении это будет полезная и очень нужная помощь.

Карта геноцида армян 1915 года

«Этот момент очень эмоционален, и не думаю, что было что-то долгожданнее для армянского народа! Кто не был в музее геноцида армян, советую посетить. Чтобы своими глазами увидеть и убедиться в великом бедствии человечества! Желаю, чтобы в мире не повторялись геноцид, воины и уничтожения человека человеком! Поздравляю всех, кто ждал этого момента», — написала Mari S.

Некоторые комментаторы предположили, что решение Байдена было продиктовано политическими воззрениями. На самом деле, американский лидер даже не в курсе, что такое Армения и где она находится, предполагают люди.

«Байден даже не знает, где Армения находится и кто такие вообще армяне», считает Rauf H.

Другие люди уличили Байдена в лицемерии, ведь американские власти убили огромное количество индейцев, заняли их земли, и всё, что они могли им возместить за содеянное, — резервации. Граждане уверены, что не американскому лидеру высказываться насчёт геноцида.

«А почему геноцид индейцев не признал или забыл, как им его предки скальпы снимали?» — задаётся вопросом Влад А.

Байден Иван Шилов © ИА REGNUM

Часть людей предположила, что теперь стоит ждать обострения отношений между Вашингтоном и Анкарой. Люди уверены, что Турция данное решение не оставит без ответа.

«И что теперь? Нам ждать выяснения отношений США и Турции на какой-то территории?» — предрекает Ольга А.

Ряд пользователей отметил, что США теперь, скорее всего, вновь станут для Армении большим другом, а про помощь России в урегулировании конфликта в Нагорном Карабахе в Ереване забудут.

«Ну всё. Теперь, судя по всему, Армения вновь повернётся к России задом, а к Америке передом», — предполагает Ольга И.

Шахматы Иван Шилов © ИА REGNUM

Нашлись и те, кто предположил, что Турция теперь вновь возгорится интересом к России. Люди уверены, что действия США поставят Анкару и Москву в положение дружбы против одного врага.

«Новость прекрасна тем, что за решением Америки последуют уже не просто тесные экономические и политические отношения между Россией и Турцией, а тёплые и дружественные», — предположил пользователь под псевдонимом NB AK.

Напомним, 24 апреля на сайте Белого дома появилось заявление президента США Джозефа Байдена, который официально признал геноцидом массовые убийства этнических армян, организованные и совершенные в начале XX века в Османской империи.