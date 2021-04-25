Анкара, , 01:27 — REGNUM Посол США в Анкаре Дэвид Саттерфилд был вызван в МИД Турции по поводу признания президентом США Джозефом Байденом геноцида армян в Османской империи в начале ХХ века. Об этом 25 апреля сообщило агентство Reuters.

По данным агентства, посол США в Анкаре был принят заместителем главы МИД Турции Седатом Оналом. Он дал понять Саттерфилду, что Анкара отвергает заявление Байдена, «считает его неприемлемым и решительным образом осуждает».

Кроме того, турецкая сторона уточнила, что считает заявление американского лидера «лишённым каких-либо исторических и юридических оснований». МИД Турции отметил, что данное заявление подрывает двусторонние отношения между Анкарой и Вашингтоном, нанося им «ущерб, который трудно будет восстановить». Во внешнеполитическом ведомстве Турции призвали Байдена «исправить эту серьёзную ошибку».

Гонения на армян происходили в Османской империи в конце XIX — начале XX века. Турция признаёт факт массовой гибели армян, однако отказывается от термина «геноцид» в отношении событий начала XX века. Власти Турции настаивают на том, что число жертв было сильно завышено, а гибель армян являлась следствием гражданской войны в Османской империи, жертвами которой были и турки.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что президент Армении Армен Саркисян назвал признание Байденом геноцида армян в Османской империи смелым шагом.

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