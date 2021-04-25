Багдад, , 01:05 — REGNUM Как минимум 21 человек погиб, ещё около 40 пострадали в результате взрыва с последующим пожаром в больнице на юге Багдада. Об этом 25 апреля сообщает информационный портал Baghdad Al Youm.

По предварительной информации, в больнице Ибн аль-Хатыб, предназначенной для заболевших COVID-19, произошёл взрыв кислородного баллона. Взрыв произошёл в хранилище с баллонами, расположенном на этаже, где находилась реанимация для больных с обширным поражением лёгких.

В тушении пожара приняли участие более 20 пожарных расчётов, пламя ещё не локализовано, здание выгорело изнутри практически полностью. Отмечается, что количество жертв и пострадавших может возрасти, операция по спасению людей из горящего здания продолжается. По данным службы гражданской обороны, на момент взрыва в больнице находилось около 120 человек.

Ранее ИА REGNUMсообщало о пожаре в больнице для больных COVID-19 в Индии, в результате которого погибли 13 человек.

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