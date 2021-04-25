Абу-Даби, , 00:53 — REGNUM Решение об отмене обязательного десятидневного карантина для граждан России, прибывающих в Абу-Даби, вступило в силу в Объединённых Арабских Эмиратах. Об этом 25 апреля сообщает пресс-служба департамента культуры и туризма Абу-Даби.

Данное решение распространяется не только на граждан России, но и на граждан ряда других стран, включая Австралию, Великобританию, Израиль, Китай, Португалию, Таджикистан, Узбекистан, Швейцарию и Японию.

Первый авиарейс с туристами из России, которым не надо будет проходить карантин, прибудет в Абу-Даби в 09:55 по местному времени (08:55 мск). Прибывшим в ОАЭ гражданам РФ понадобится справка с отрицательным результатом ПЦР-теста на коронавирус, её давность не должна составлять более 96 часов. После прибытия нужно будет сделать повторный тест, а если поездка продлится более четырёх дней, то на четвёртый день нужно будет пройти тестирование ещё раз.

В Абу-Даби и в Дубае тесты на COVID-19 для граждан РФ делаются бесплатно в аэропорту, результат приходит на мобильный телефон. В Дубае прибывающим туристам понадобится справка с отрицательным тестом на коронавирус, выданная не раньше, чем за 72 часа до прилёта.

Ранее ИА REGNUM сообщало о существенном снижении цены на пакетные туры в ОАЭ для российских туристов из семи городов РФ.

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