Краснодар, , 23:53 — REGNUM В Краснодарском крае столкнулись два транспортных средства — микроавтобус и легковой автомобиль. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ГИБДД РФ.

По предварительным данным, ДТП произошло 24 апреля на 73 км автодороги «Краснодар — Верхнебаканский». В результате инцидента погибли два человека, еще шестеро получили травмы.

В настоящее время сотрудники специальных служб устанавливают причины происшествия.

Как передавало ИА REGNUM, 24 апреля в Ростовской области в результате аварии неподалёку от трассы М-4 «Дон» погибли три человека.

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