Рим, , 23:49 — REGNUM 24 апреля в Реджо-Эмилии на стадионе «Мапеи» в рамках 33 тура итальянской Серии А по футболу «Сассуоло» одержало минимальную победу над «Сампдорией» со счетом 1:0. Единственный мяч на 69 минуте встречи забил 26-летний нападающий сборной Италии Доменико Береради. Об этом сообщил корреспондент ИА REGNUM.

Одержав победу над «Сампдорией», «Сассуоло» продлило победную серию до четырех матчей. До этого были обыграны «Беневенто» (1:0), «Фиорентина» (3:1) и «Милан» (2:1).

Составы команд:

«Сассуоло»: Консильи, Марлон (Бога, 46'), Кирикеш, Феррари, Лопес, Тольян (Мюлдюр, 62'), Локателли, Кириакопулос (Рожерио, 62'), Берарди (Маньянелли, 85'), Траоре, Дефрель (Обианг, 77').

«Сампдория»: Аудеро, Ауджелло, Колли, Есида, Берешиньски, Янкто (Лерис, 79'), Торсбю, Дамсгор (Аскильдсен, 79'), Кандрева, Кейта, Габбьядини (Ла Гумина, 63').

Набрав 52 очка, «Сассуоло» укрепилось на восьмой строчке в турнирной таблице лиги. «Сампдория» с 42 очками идет позицией ниже.