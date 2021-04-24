Иерусалим, , 23:45 — REGNUM В сторону Израиля из сектора Газа была выпущена ещё одна ракета. Об этом 24 апреля заявили в Армии обороны Израиля.

«Ещё одна ракета только что была выпущена из Газы в сторону Израиля», — говорится в Twitter ведомства.

Ракета «взорвалась возле забора безопасности», уточнили в израильской армии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее сегодня, 24 апреля, в Армии обороны Израиля заявили о перехвате ракеты, выпущенной со стороны сектора Газа. Ракета была перехвачена системой ПВО «Железный купол».

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