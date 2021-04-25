Москва, 25 апреля, 2021, 11:30 — ИА Регнум. В Москве завершает свою работу ежегодный Российский антикварный салон, передаёт корреспондент ИА REGNUM. В этом году мероприятие проходит в Гостином дворе с 21 по 25 апреля.

Василий Иванов ИА REGNUM Антикварный салон в Гостином дворе

Выставка проходит в формате living together, что означает максимально широкий профиль мероприятия: одновременно в пространстве представлены антиквариат, ювелирные изделия, винтаж, дизайн и современное искусство. В ярмарку вошла программа «Арт Москва». В рамках этой программы представлено современное искусство и коллекционный дизайн.

Василий Иванов ИА REGNUM Антикварный салон в Гостином дворе

Среди участников — галереи «Триумф», Ovcharenko, «Гридчинхолл», «Файн Арт», Askeri Gallery, ARTSTORY и другие. Всего в выставке приняли участие 30 ведущих галерей и более 100 современных художников разных поколений. Таким образом, нынешний антикварный салон стал экспериментом, стирающим границы между старым классическим искусством и современным. В этом году салон включает разделы Contemporary Art/Design, «Антиквариат», «Ювелирное искусство» и новый раздел «Ретроавтомобили». Здесь можно увидеть легендарные ретроавтомобили 1900−1960-х годов, в том числе знаменитый «автомобиль Штирлица» — Mercedes-Benz 230 W143 1939 года выпуска.

Само мероприятие включает в себя разностороннюю сопутствующую программу — лекции, форумы, круглые столы и презентации. Среди основных проблем, которые обсудят ведущие представители отечественного арт-рынка, можно выделить такие темы, как, например, взаимодействие искусства и брендов, юридические аспекты владения, хранения и транспортировки произведений искусства.

Отметим, в этом году Российский антикварный салон прошёл в 46-й раз, в 2020 году из-за пандемии событие так и не состоялось.