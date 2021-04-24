Дамаск, , 23:41 — REGNUM В Сирию из Китая доставили крупную партию вакцины от COVID-19 производства корпорации Sinopharm. Об этом 24 апреля сообщает SANA со ссылкой на свои источники.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: страхи и надежды третьей волны — все новости»

По последним данным, всего в страну доставили 150 тысяч доз вакцины от COVID-19.

Как передавало ИА REGNUM, 22 апреля в заявлении госкомитета КНР по вопросам гигиены и здравоохранения говорится, что по состоянию на 21 апреля суммарное количество прошедших вакцинацию жителей Китая превысило 204,1 млн.

Читайте также: В Китае число прошедших вакцинацию от COVID-19 превысило 204 млн