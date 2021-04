Нью-Йорк, США, , 23:38 — REGNUM Потоковый сервис Disney Plus работает над реализацией проекта перезагрузки популярного научно-фантастического сериала «Светлячок». Об этом 24 апреля сообщил портал We Got This Covered со ссылкой на инсайдера Дэниэла Рихтмана.

Стоит отметить, что ещё в январе 2021 года об этом сериале онлайн-кинотеатра Disney сообщил портал Giant Freakin Robot. Сейчас подтверждение пришло от источников Рихтмана.

Они сообщили, что проект находится на ранней стадии реализации, и что автор оригинального «Светлячка» Джосс Уидон не будет выступать в качестве его создателя, хотя и может стать одним из продюсеров. Знакомые зрителям актёры, в т. ч. Нейтан Филлион не будут сниматься в новом шоу.

Напомним, сериал «Светлячок» в жанре космического вестерна телеканал FOX показывал в период с 20 сентября 2002 года по 19 августа 2003-го. Главные роли в нём исполнили Нейтан Филлион, Джина Торрес, Алан Тьюдик, Морена Баккарин, Адам Болдуин, Джуэл Стэйт, Саммер Глау и Рон Гласс.

