Москва, , 23:15 — REGNUM Более 660 тыс. российских военнослужащих, членов их семей и сотрудников гражданского персонала прошли добровольную вакцинацию от COVID-19 «Спутником V». Об этом 24 апреля говорится в информационном бюллетене Минобороны России.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: третья волна или сезонность? – все новости»

«К настоящему времени добровольную вакцинацию … прошли 660 285 человек, — говорится в сообщении. — На текущий момент в Вооруженные силы РФ поставлено 705 965 доз вакцин».

Как передавало ИА REGNUM, 24 апреля федеральный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом сообщил, что более 8,8 тыс. случаев заражения SARS-CoV-2 выявили в РФ за прошедшие сутки.

Читайте также: В Минобороны РФ назвали число переболевших COVID-19 военнослужащих