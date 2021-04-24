Лос-Анджелес, США, , 23:15 — REGNUM Глория Эстефан снимется в перезагрузке «Отца невесты», которую снимает режиссёр Гари Алазраки. Об этом 24 апреля сообщил портал Comicbook.

Певица исполнит роль жены главного героя, которого сыграет Энди Гарсиа. Роль его дочери и невесты досталась Адрии Арджона. Стоит отметить, что это будет уже третья по счёту работа Эстефан в кино, ранее исполнительница снялась в картинах «Музыка сердца» (1999) и «Перемены в сердце» (2017).

Напомним, фильм Чарльза Шайера «Отец невесты» (Father of the Bride) со Стивом Мартином, Дайан Китон и Кимберли Уильямс вышел на экраны в 1991 году. Картина является ремейком одноимённой комедии, которую в 1950 году снял Винсент Миннелли.

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