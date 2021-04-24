Ереван, , 22:50 — REGNUM Армянский национальный комитет Америки (АНКА) приветствовал признание президентом Соединенных Штатов Джо Байденом геноцида армян Османской империей. Об этом 24 апреля сообщается на сайте организации.

Отмечается, что заявление американского лидера наносит удар «по столетнему препятствованию правосудию со стороны Турции за это преступление».

«Признание геноцида армян имеет особое значение сегодня на фоне беспричинных, направленных на геноцид атак против Армении и Арцаха со стороны Азербайджана и Турции прошлой осенью», — говорится в заявлении.

В АНКА добавили, что с нетерпением ожидают работы с администрацией главы Белого дома, чтобы преобразовать «заявление в фундаментальную перезагрузку в политике США относительно региона».

Как сообщало ИА REGNUM, в 1915 году власти Османской империи организовали массовое истребление армян, уничтожив свыше 1,5 млн человек. Факт геноцида армянского народа в Османской империи признан 23 государствами, в том числе Россией. Годовщина геноцида армян отмечается ежегодно 24 апреля. Ранее сегодня Байден признал геноцид армян в Османской империи.

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