Вашингтон, , 22:47 — REGNUM Поклонник DOOM Eternal использовал педали для барабанной установки в качестве дополнительного «контроллера». Об этом 24 апреля сообщил портал PC GamesN.

Пользователь Reddit TheYuteThatDoot опубликовал видео, в котором рассказал, что превратил четыре педали в переключатели следующего оружия в игре: тяжелой пушки (Heavy Cannon), ракетницы (Rocket Launcher), супер-дробовика (Super Shotgun) и баллисты (Ballista). Геймер использовал в связке с педалями клавиатуру и мышь, но отметил, что геймпад тоже подойдёт.

Напомним, 18 марта 2021 года состоялся релиз второй части дополнения DOOM Eternal: The Ancient Gods («Древние боги»). Ранее глава проекта Doom EternalХьюго Мартин заявил, что в следующей игре серии Палача Рока могут отправить в фэнтезийное средневековье.

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