Лондон, , 22:42 — REGNUM Руководство мадридского «Реала» не намерено вновь отпускать 22-летнего атакующего полузащитника сборной Норвегии Мартина Эдегора в аренду в лондонский «Арсенал». Как сообщает Mundo Deportivo, президент «сливочных» Флорентино Перес не намерен сотрудничать с шестью клубами Английской Премьер-лиги, вышедшими из европейской Суперлиги. Об этом испанская газета сообщила 24 апреля.

В текущем сезоне Мартин Эдегор принял участие в 14 матчах за лондонский «Арсенал» во всех турнирах, в которых отметился двумя забитыми мячами.

Арендное соглашение «Арсенала» и «Реала» завершится 30 июня 2021 года.

Ранее сообщалось, что шесть топ-клубов Английской Премьер-лиги: «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль», «Челси», «Арсенал» и «Тоттенхэм» отказались от участия в европейской Суперлиге, президентом которой является Флорентино Перес.