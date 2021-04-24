Москва, , 22:37 — REGNUM На юго-западе Идлибской зоны деэскалации в Сирии бандформирования готовят провокации против правительственных сил. Об этом 24 апреля сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в САР контр-адмирал Александр Карпов.

По его словам, на юго-западе Идлибской зоны деэскалации отмечается активность незаконных вооруженных формирований.

«Это может свидетельствовать о подготовке к проведению вооруженных провокаций против правительственных сил», — сказал он на брифинге.

Карпов уточнил, что террористы стягивают силы к трем сирийским городам, зафиксирована переброска до 300 боевиков.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель руководителя Центра по примирению враждующих сторон контр-адмирал Александр Карпов заявил, что террористические формирования ведут подготовку новой провокации в зоне деэскалации Идлиб, чтобы обвинить сирийскую армию в использовании химоружия.

По словам Карпова, подготовку провокации ведут террористы из организации «Хайят Тахрир аш-Шам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), и сейчас они выполняют доставку отравляющих веществ из лагеря Тель-Туна в окрестности Идлиба и районы Джиср-Эш-Шугур и Бдама.

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