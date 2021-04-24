Стокгольм, , 22:26 — REGNUM В мире было продано уже больше 1 млн копий приключенческой кооперативной экшен-игры It Takes Two. Об этом 24 апреля сообщает портал PCGamesN.

Шведская студия Hazelight, занимавшаяся реализацией проекта, отметила, что продажи продолжают расти. «Большое вам спасибо за всю любовь, которую вы проявили к нашей игре», — написали разработчики в Twitter.

«Это показывает, что определенно есть геймеры, которые тоже хотят играть в кооперативные игры!» — отметил сценарист и режиссёр It Takes Two Йозеф Фарес.

Напомним, релиз It Takes Two состоялся 26 марта 2021 года. Название игры можно перевести как «Для этого нужны двое», это подразумевает, что в неё можно играть только вдвоём, как по сети, так и при помощи метода разделённого экрана. Сюжет рассказывает о приключениях поссорившихся мужчины и женщины, которых превратили в кукол.

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