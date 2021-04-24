Генуя, Италия, , 22:25 — REGNUM 24 апреля в рамках 33 тура итальянской Серии А 2020/21 «Дженоа» одержала уверенную победу над «Специей» со счетом 2:0. Забитыми голами отметились Джанлука Скамакка и Эльдор Шомуродов на 62 и 86 минутах соответственно. Об этом сообщил корреспондент ИА REGNUM. Игра проходила в Генуе на стадионе «Луиджи Феррарис».

Гол бывшего нападающего «Ростова» Эльдора Шомуродова в ворота «Специи» на 86 минуте стал для нападающего четвертым в сезоне в составе генуэзской команды. За «Дженоа» узбек сыграл в 26 матчах в рамках Серии А.

На матче работала бригада арбитров во главе с Джанлукой Манганьелло. Четыре футболиста были предупреждены желтыми карточками: Клаудио Терци, Доменико Кришито, Горан Пандев и М’Бала Нзола.

Составы команд:

«Дженоа»: Перин, Кришито, Бираски, Масьелло, Гольданига, Строотманн (Кассата, 90'), Пьяца (Бехрами, 63'), Бадель, Дзаппакоста, Пандев (Скамакка, 56'), Дестро (Шомуродов, 63').

«Специя»: Проведель, Терци (Шабо, 64'), Бастони, Эртич, Виньяли (Ардила, 85'), Маджоре (Эстевес, 59'), Побега, Сена, Гьяси (Галабинов, 85'), Фариас (Верде, 64'), Нзола.

«Дженоа», одержав восьмую победу в сезоне, набрала 36 очков и поднялась на тринадцатую строчку. «Специя» с 33 очками идет двумя позициями ниже.