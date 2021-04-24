Москва, , 22:15 — REGNUM За прошедшие сутки в Российской Федерации выздоровели более 20 представителей Вооруженных сил (ВС) страны, которые ранее заболели COVID-19. Об этом 24 апреля говорится в информационном бюллетене Минобороны России.

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«За прошедшие сутки в ВС РФ после прохождения лечения выздоровело 23 военнослужащих, — говорится в сообщении. — Общая численность выздоровевших … увеличилась до 32 849 человек».

Как передавало ИА REGNUM, 24 апреля федеральный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом сообщил, что за прошедшие сутки в РФ было выявлено 8828 случаев заражения SARS-CoV-2.

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