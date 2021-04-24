Вашингтон, , 22:13 — REGNUM Релиз новой игры серии Call of Duty может быть отложен из-за успеха онлайн-проекта Call of Duty: Warzone, заявил президент Activision Роб Костич. Об этом 24 апреля сообщил портал Screen Rant.

Во время очередного интервью Костич сказал, что успех Warzone был настолько большим, что его компании приходится уделять этому проекту больше внимания. Он отметил, что из-за этого, скорее всего, новая игра Call of Duty выйдет позже, чем ожидалось.

«Вы видели то, что у нас есть в третьем сезоне, — сказал Костич, — мы хотим сосредоточиться на этом с помощью сообщества».

Напомним, третий сезон Call of Duty: Warzone стартовал 21 апреля 2021 года. Ранее Activision выпустила игровой экшен-трейлер, в котором снялись многие знаменитости.

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