Станислав Тарасов,
24 апреля 2021, 23:49 — REGNUM
Произошло то, чего ранее избегали делать все американские президенты. Джо Байден оказался первым из них, кто назвал геноцидом убийство свыше полутора миллионов этнических армян на территории Османской империи в 1915 году. Сделал он это в своем обращении по поводу Дня памяти. «Каждый год в этот день мы вспоминаем жизни всех тех, кто погиб во время геноцида армян в Османскую эпоху, — говорится в заявлении Байдена. — Обязуемся предотвратить повторение подобных злодеяний».
Понятно, что в числе первых, кто позитивно отреагировал на эту акцию, был премьер-министр Армении Никол Пашинян, который опубликовал текст отправленного американскому президенту письма, в котором подчеркивается, что «жест Вашингтона» можно считать «воодушевляющим и вдохновляющим примером для тех, кто настроен на формирование терпимого международного сообщества». Понятно и то, что Байден адресовал свое заявление и проживающим в США армянским иммигрантам, которые «за минувшие десятилетия обогатили Соединенные Штаты, никогда не забывая при этом трагическую историю, которая привела так много их предков к нашим берегам». На этой неделе 100 членов Палаты представителей США подписали инициированное армянской диаспорой письмо с призывом к Байдену признать события 1915 года геноцидом. Предсказуемой является и реакция Анкары, которая отрицает факт Геноцида армян, квалифицируя события 1915 года в восточных вилайетах страны как «трагедию, которая затронула не только одних армян». В этой связи МИД Турции выступил с заявлением, в котором говорится, что «заявление США искажает исторические факты и никогда не будет принято турецкими гражданами, а также открывает глубокую рану, которая подрывает доверие и дружбу между нами». Анкара осудила заявление Байдена «самым решительным образом».
Сразу всплывают важные нюансы и выводы. Вашингтон перешел определенную черту. Причем после того, как Байден лично сообщил в первом после своего избрания на пост президента телефонном разговоре со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом о будущем заявлении. При этом оба лидера даже договорились о личной встрече в июне месяце на саммите НАТО в Брюсселе. Очевидно, что США предприняли внешне символичный шаг, но он содержит серьезный политический подтекст. В 2019 году американские Палата представителей и Сенат единогласно приняли резолюцию, признающую массовые убийства армян актом геноцида. Произошло это в момент серьезного обострения в отношениях между США и Турцией из-за решения Анкары начать военную операцию против сирийских курдов и купить российские С-400. Тогда президент США Дональд Трамп отказался подписать резолюцию, чтобы не обострять отношения с Турцией, важным союзником по Североатлантическому альянсу.
И сейчас Байден всего лишь обозначил отношение к событиям 1915 года в Османской империи, никакой резолюции не подписав. Но как бы то ни было, Вашингтон нанес по Анкаре серьезный морально-политический удар, который также имеет адресную мотивацию. Ведь для «наказания» Турции за несоблюдение прав человека, сирийскую политику или покупку С-400 американцы располагают иными решениями. Проблема в том, что после второй карабахской войны, которая была остановлена в результате трехстороннего мирного соглашения между Россией, Азербайджаном и Арменией при участии Турции в повестку дня выдвигался вопрос о нормализации отношений Анкары и Еревана. О такой возможности ранее заявлял и сам Эрдоган. Наметившийся ход событий в регионе предполагал его решение в самом обозримом будущем, хотя, на наш взгляд, Турция неоправданно его затягивала. Теперь, если Анкара будет подавать сигналы Армении о готовности начать диалог, это будет восприниматься в Турции как «результат решения Байдена», на что Анкара вряд ли решится в обозримом будущем.
Более того, не исключено, что США как сопредседатель Минской группы ОБСЕ по карабахскому урегулированию станут в этом формате играть на обострение. Не случайно исполнительный директор Армянского национального комитета Америки Арам Амбарян призвал Байдена увеличить поддержку Армении, «не имеющей выхода к морю, находящийся в блокаде, пережившей геноцид и столкнувшейся с непрекращающимися попытками Анкары и Баку продолжать совершать свои преступления». Как и не случайно то, что в Ереване так и не определились, как же выстраивать отношения с Турцией: одни считают, что первичен процесс признания Геноцида армян, другие считают, что надо договариваться с турками. Одним словом, в Закавказье ситуация будет политизироваться.
Конечно, заявление Байдена о признании Геноцида армян — акция исторического значения. Но Армении она нужна была раньше. Как говорят русские, дорога ложка к обеду. Ведь до Байдена ранее уже 32 государства (в том числе — Россия ещё в 1995 году) признали актом геноцида массовые убийства армян, совершенные в начале ХХ века на территории Османской империи.