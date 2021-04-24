Варшава, , 22:02 — REGNUM Польская студия People Can Fly купила компанию Phosphor Games, офис которой расположен в Чикаго (Штат Иллинойс, США). Об этом 24 апреля сообщил портал Wccftech.

Руководство Phosphor Games заявило, что благодаря слиянию будет усилено присутствие People Can Fly в США. Отмечается, что таким образом, численность штата компании с офисами в Варшаве, Жешуве, Лодзи, Нью-Йорке, Ньюкасле, Монреале и Чикаго составит 320 человек.

«Это просто реализация нашей стратегии», — пояснил в свою очередь глава People Can Fly Себастьян Войцеховски, добавив, что его компании для реализации планов нужны «опытные и амбициозные профессионалы».

Напомним, 1 апреля 2021 года People Can Fly выпустила кооперативную игру Outriders. Студия Phosphor Games известна геймерам по таким проектам, как Gemini: Heroes Reborn, Nether, The Brookhaven Experiment и Warhammer 40,000: Dakka Squadron.

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