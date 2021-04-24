Париж, , 21:59 — REGNUM В мире число введенных доз вакцин от COVID-19 превысило 1 млрд. Об этом 24 апреля сообщило Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на собственные подсчеты на основе официальных данных властей.

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По данным журналистов, число введенных жителям 207 стран и территорий доз вакцин от COVID-19 составляет 1 002 938 540 на 20:45 мск.

Как передавало ИА REGNUM, 23 апреля во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) сообщили, что в мире за сутки выявлено почти 900 тысяч случаев заражения коронавирусом.