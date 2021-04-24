Екатеринбург, , 21:43 — REGNUM Российский шахматист Ян Непомнящий в двенадцатом туре турнира претендентов ФИДЕ-2020 обыграл шахматиста из Китая Ван Хао. Об этом 24 апреля сообщил корреспондент ИА REGNUM. Российский гроссмейстер играл черными фигурами и

За два тура до конца Ян Непомнящий с восемью очками идет на первой позиции. Следом за ним — нидерландец Аниш Гири с 7,5 очками. Ван Хао, набрав лишь пять очков, занимает 6−7 место.

В последних двух турах Ян Непомнящий сыграет французским шахматистом Максимом Вашье-Лагравом и китайцем Динь Лижэнем.

Победитель турнира претендентов, который проходит в Екатеринбурге, осенью этого года сыграет с Магнусом Карлсеном за звание чемпиона мира во время всемирной выставки «Экспо» в Дубае.