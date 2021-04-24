Баку, , 21:29 — REGNUM Признание президентом Соединенных Штатов Джо Байденом геноцида армян Османской империей является «исторической ошибкой». Об этом глава Азербайджана Ильхма Алиев заявил в ходе разговора с президентом Турции Реджепом Эрдоганом.

«В ходе разговора главы государств осудили заявление президента США Джо Байдена в связи с геноцидом армян. Президент Ильхам Алиев назвал его исторической ошибкой», — сообщили в пресс-службе президента Азербайджана.

В свою очередь в МИД Армении приветствовали заявление главы Белого дома США Джо Байдена.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян прокомментировал информацию о том, что геноцид армян в Османской империи официально признал глава Белого дома США Джо Байден.

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