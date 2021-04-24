Прага, , 21:24 — REGNUM 25 апреля в Чехии выступит с чрезвычайным телевизионным обращением президент страны Милош Земан. Об этом написал пресс-секретарь главы государства Иржи Овчачек на своей странице в соцсети Twitter.

«Милош Земан выступит с чрезвычайной речью в воскресенье, 25 апреля, в 11:00 (12:00 мск)», — написал Овчачек.

Как передавало ИА REGNUM, ранее власти Чехии обвинили российские спецслужбы в якобы причастности в 2014 г. ко взрывам на складах боеприпасов в населенном пункте Врбетице. После этого последовала высылка дипломатов РФ из Чехии и ответные действия Москвы.

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