Москва, , 21:10 — REGNUM 24 апреля в Москве на стадионе «ВТБ Арена» прошел матч «Динамо» — «Химки» в раках 27 тура Тинькофф Российской Премьер-лиги по футболу. Игра завершилась минимальной победой гостей со счетом 1:0. Единственный мяч на 90+1 минуте забил арендованный из «Спартака» Максим Глушенков после передачи Павла Могилевеца. Об этом сообщил корреспондент ИА REGNUM.

17-летний талант «Динамо» Арсен Захарян провел на поле все 90 минут, отметился тремя успешными отборами, выигранной верховой дуэлью и попаданием в перекладину ворот «Химок». Точность передач россиянина составила 83%. WhoScored оценил игру футболиста на 6,7 балла.

Статистика матча («Динамо"/"Химки»)

Удары 18/5

Удары в створ 8/2

Владение 65%/35%

Нарушения 5/14

Угловые 3/3

Составы команд:

«Динамо»: Шунин, Варела, Пашивлюк (Скопинцев, 75'), Нойштедтер, Ордец, Игбун (Лесовой, 57'), Грулев (Комличенко, 75'), Захарян, Щиманьски, Фомин, Тюкавин.

«Химки»: Лантратов, Дагерстол, Тихий, Филин, Идову, Трошечкин, Могилевец, Боженов, Мирзов, Себай (Конате, 58'), Кухарчук (Глушенков, 63').

Желтые карточки получили три футболиста «Химок»: Сенин Себай, Филип Дагерстол и Александр Филин.

«Химки», набрав 41 очко, укрепились на восьмой позиции. Московское «Динамо» с 46 очками за три тура до конца осталось на шестой строчке.