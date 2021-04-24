Балашиха, Московская область, , 21:07 — REGNUM Хоккейный клуб «Авангард» (Омск) одержал волевую победу над московским ЦСКА и сравнял счет в финальной серии Кубка Гагарина.

Встреча, которая проходила в подмосковной Балашихе, завершилась в овертайме со счетом 4:3 (0:2, 1:0, 2:1, 1:0)

Шайбы забросили Антон Слепышев (10-я минута, 0:1), Максим Мамин (13-я, 0:2), Корбэн Найт (24-я, 1:2), Клим Костин (44-я, 2:2), Дамир Шарипзянов (56-я, 3:2), Мэт Робинсон (60-я, 3:3) и Павел Дедунов (66-я 4:3).

Таким образом, счет в серии из четырех побед стал 2−2.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 апреля в рамках второго матча финальной серии Кубка Гагарина сезона 2020/21 московский хоккейный клуб ЦСКА одержал крупную победу над омским «Авангардом» со счетом 3:0. Заброшенными шайбами отметились Максим Шалунов, Антон Слепышев и Александр Попов. Две из трех шайб были заброшены в третьем периоде.