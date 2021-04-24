Саранск, , 21:01 — REGNUM 24 апреля в Саранске на стадионе «Мордовия Арена» в рамках 27 тура Тинькофф Российской Премьер-лиги по футболу московский «Локомотив» со счетом 5:2 разгромил «Тамбов». Об этом сообщил корреспондент ИА REGNUM.

Желтые карточки: Станислав Магкеев — 26, Юрий Бавин — 49, Артем Архипов — 75.

Не забитые пенальти: Юрий Бавин — 77.

Забитые мячи: Гжегож Крыховяк (Федор Смолов) 40 — 0:1, Азер Алиев (Фарход Васиев) 45+2 — 1:1, Федор Смолов (Даниил Куликов) 47 — 1:2, Гжегож Крыховяк (Рифат Жемалетдинов) 60 — 1:3, Мурильо Серкейра (Мацей Рыбус) 74 — 1:4, Денис Кайков (Владислав Карапузов) 79 — 2:4, Мацей Рыбус (Антон Миранчук) 80 — 2:5.

Самым ценным игроком встречи, по версии портала WhoScored, стал 31-летний польский опорный полузащитник Гжегож Крыховяк, отметившийся двумя забитыми мячами и двумя успешными обводками. Точность передач футболиста составила 85%. WhoScored оценил игру футболиста на 8,76 балла.

Составы команд:

«Тамбов»: Сычев, Денисов, Гигашвили (Мартынов, 72'), Карапузов, Кайков, Васиев, Карп (Терехов, 70'), Бавин, Кабахидзе (Дроздов, 72'), Алиев (Минаев, 69'), Архипов (Климов, 78').

«Локомотив»: Коченков, Насименто, Мурильо, Рыбус, Рыбчинский, Крыховяк (Миранчук, 79'), Жемалетдинов (Мухин, 60'), Магкеев (Баринов, 46'), Куликов (Игнатьев, 70'), Смолов, Камано (Лисакович, 46').

Матч «Тамбов» — «Локомотив» стал вторым самым результативным матчем в текущем сезоне Российской Премьер-лиги. Напомним, что самым результативным матчем является игра восьмого тура «Краснодар» — «Химки», которая завершилась победой «быков» со счетом 7:2.

«Локомотив», одержав шестнадцатую победу в сезоне и набрав 52 очка, укрепился на второй позиции в турнирной таблице РПЛ. «Тамбов» с 13 очками остался на последнем месте в зоне вылета.