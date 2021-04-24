Ереван, , 20:52 — REGNUM Заявление главы Белого дома США Джо Байдена, который признал геноцидом массовые убийства армян в Османской империи, приветствуют в Армении. Об этом сообщили в субботу, 24 апреля, в МИД Армении.

«Мы (власти Армении — прим. ИА REGNUM) приветствуем послание … Байдена по случаю годовщины геноцида армян», — говорится в заявлении внешнеполитического ведомства страны.

То, что совершенные против армянского народа массовые злодеяния в начале XX века являются геноцидом, четко указывает президент США, отметили в МИД Армении.

Как передавало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян прокомментировал информацию о том, что геноцид армян в Османской империи официально признал глава Белого дома США Джо Байден.

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