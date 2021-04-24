Баку, , 20:47 — REGNUM Министерство иностранных дел Азербайджана выразило сожаление признанием президентом Соединенных Штатов Джо Байденом геноцида армян Османской империй. Об этой 24 апреля заявили в министерстве иностранных дел Азербайджана.

«Искажающее историческую правду заявление президента США Джо Байдена о событиях 1915 года вызывает сожаление», — говорится в заявлении.

Напомним, в 1915 году власти Османской империи организовали массовое истребление армян, уничтожив свыше 1,5 млн человек. Факт геноцида армянского народа в Османской империи признан 23 государствами, в том числе Россией. Годовщина геноцида армян отмечается ежегодно 24 апреля. Ранее сегодня Байден признал геноцид армян в Османской империи

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