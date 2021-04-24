Бишкек, , 20:42 — REGNUM Президент Киргизии Садыр Жапаров предложил изменить тарифы на электроэнергию. Если идея главы государства будет воплощена в жизнь, цена на электроэнергию для большей части населения страны вырастет. Зачем Киргизии потребовалось повышать тарифы и какова была альтернатива ИА REGNUM рассказал киргизский политолог Денис Бердаков.ИА REGNUM приводит комментарий эксперта полностью.

«Перед Киргизией стоит неприятный выбор — или в ближайшие годы в республике начнут массово выходить из строя генерирующие мощности и энергетическая инфраструктура (трансформаторы, ЛЭП, ГЭС, ТЭС и т.д.), что приведет к веерным отключениям или же населению придется платить реальную, а не заниженную стоимость электроэнергии. Уже сейчас промышленным предприятиям Киргизии не хватает электроэнергии, Тот же самый золотой рудник «Джеруй» многие годы бился, чтобы получить гарантированный лимит на электроэнергию. Без повышения тарифов невозможно поддерживать электроэнергетику Киргизии на плаву и невозможно запускать любые производственные мощности. Страна зависит почти полностью от каскада ГЭС, а там регулярно случаются маловодные годы и тогда на фоне растущего потребления (по 10−15% в год) наступает энергетический коллапс. Уже в 2021 году Киргизия, продавая собственному населению энергию по цене ниже 1 цента за киловатт, покупает ее у Казахстана по 2,9 цента. Тарифы на электричество в Киргизии в последний раз повышались в 2015 году. На сегодня при потреблении до 700 кВт в месяц абонент платит 77 тыйынов (0,9 цента) за каждый киловатт. За все, что выше — по 2 сома 16 тыйынов (2,5 цента). У промышленных абонентов, сельскохозяйственных компаний и бюджетных организаций тариф чуть выше — 2 сома 24 тыйына (2,6 центов). Это значительно меньше, чем во всех соседних странах. Зарубежные инвесторы не хотят запускать проекты в Киргизии из-за их крайне низкой рентабельности. Вложения в постройку новые ГЭС в Киргизии при текущих тарифах на электроэнергию будут окупаться столетиями. А электростанции на газе и дизеле не окупаемы в принципе. Альтернатива повышению цен — брать гранты и кредиты на электроэнергетику, наращивая и без того значительный внешний долг. Так поступали власти последние 30 лет. За последние 15 лет Киргизия получила на развитие энергетики $2 миллиарда кредитов и грантов. Отрасль по уши в долгах, которые сложно обслуживать и непонятно как гасить. Эта цена популизма, когда элиты последние 30 лет грабили страну, успокаивали население низкими ценами на электроэнергию. Как результат — к осенне-зимнему отопительному периоду 2020 — 2021 годов Киргизия подошла с нулевым резервом энергомощности. Генерирующие объекты работали на полную мощность. В случае поломки и выхода из строя какого-либо объекта, нечем было бы покрыть дефицит. Единственный реальный вариант решения проблемы — сделать цены на электроэнергию хотя бы до уровень соседних стран, где он в среднем в 2 раза выше чем в Киргизии».