24 апреля 2021 | Время чтения 1 мин

Наталья Стрельцова, , 22:03 — REGNUM В Театре на Таганке состоялась премьера спектакля «Вишневый сад. Комедия» в постановке режиссера Юрия Муравицкого. Фоторепортаж ИА REGNUM из театра.

«Вишневый сад» Антона Чехова написан более ста лет назад, в 1903 году. Спектакль ставили много раз. Современное переосмысление драматических текстов набирает обороты в театре на Таганке. Режиссер в новой постановке разрушает стереотипы, противопоставляя эстрадную стилистику высокой трагедии.

Спектакль «Вишневый сад. Комедия». Театр на Таганке. Актриса Ирина Апексимова в роли Раневской и Александр Резалин в роли Гаева Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Актеры Алексей Гришин в роли Лопахина и Надежда Флёрова в роли Дуняши в спектакле «Вишневый сад. Комедия» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Надежда Флёрова в роли Дуняши. Спектакль «Вишневый сад. Комедия» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM Спектакль «Вишневый сад. Комедия». Актер Роман Колотухин в роли Семена Епиходова Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

«Для меня это прежде всего продолжение исследования драматургии Чехова, специфики его юмора»,— говорит о своей постановке режиссер. Он видит Чехова как живого, язвительного и саркастического автора.

Спектакль «Вишневый сад. Комедия». Театр на Таганке Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Спектакль «Вишневый сад. Комедия». Актриса Дарья Верещагина в роли Ани Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Спектакль «Вишневый сад. Комедия». Актрисы Дарья Верещагина в роли Ани и Инна Сухорецкая в роли Вари Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Спектакль «Вишневый сад. Комедия» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

«Мы играем в открытую — делаем спектакль про то, как все мы пытаемся преодолеть эту самую «чеховскую тоску», в которую каждый раз неизбежно проваливаемся»,— отмечает он.

Спектакль «Вишневый сад. Комедия». Театр на Таганке. Актриса Ирина Апексимова в роли Раневской и Александр Резалин в роли Гаева Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

В спектакле принимают участие артисты разных поколений. Для некоторых актеров этот «Вишневый сад» — не первый спектакль. Любовь Селютина играла роль Вари в постановке Анатолия Эфроса, Алексей Гришин — роль Леонида Андреевича Гаева в постановке Андрея Кончаловского, Ирина Апексимова — роль Шарлотты Ивановны в спектакле Эймунтаса Някрошюса.

Спектакль «Вишневый сад. Комедия». Театр на Таганке Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Спектакль «Вишневый сад. Комедия». Театр на Таганке. Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Также в нем играют Сергей Векслер, Александр Резалин, Роман Колотухин, Антон Ануров, Павел Левкин, Надежда Флерова, Сергей Ушаков и другие. В этой постановке роль Раневской играет Ирина Апексимова.

Спектакль «Вишневый сад. Комедия». Театр на Таганке. Актриса Дарья Верещагина в роли Ани и Олег Соколов в роли Петра Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Спектакль «Вишневый сад. Комедия». Театр на Таганке. Актриса Дарья Верещагина в роли Ани и Олег Соколов в роли Петра Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Премьера спектакля прошла 23 и 24 апреля в Театре на Таганке.